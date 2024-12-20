غابريال: أميركا تتحدث مع الدول الخليجية لإعادة الإعمار بلبنان ولا تكترث لأسماء المرشحين للرئاسة

شدّد رئيس مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان إد غبريال، على أنّه "يجب انتخاب رئيس للجمهوريّة بسرعة في لبنان، لما يحمل ذلك من إيجابيّات للبنان والمنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "الرّئيس المقبل يجب أن يكون أشبه بمشروع، والولايات المتّحدة الأميركيّة لا تكترث بالأسماء، ولا أعتقد أنّ هناك صفقةً بين فرنسا وأميركا الّتي تترك موضوع الأسماء لمجلس النّواب".

وأكّد، في تصريح لقناة الـ"MTV"، "أنّنا متحمّسون للحوار الحاصل بين جهات المعارضة ولكن أيضًا مع الآخرين كرئيس مجلس النّواب نبيه بري، ونأمل الوصول إلى انتخاب رئيس في 9 كانون الثّاني المقبل، يكون قادرًا على حفظ الأمن والنّهوض الاقتصادي".

ولفت غبريال إلى "أنّني أدرك أنّ أميركا تتحدّث مع الدّول الخليجيّة لإعادة الإعمار في لبنان، والأخيرة مهتمّة بالموضوع، وسنرى المزيد من الإيجابيّات الأميركيّة في هذا الملف"، مبيّنًا أنّ "المسؤولين الأميركيّين لن يعطوا أموالًا للبنان، إلّا إذا كان هناك رئيس وحكومة غير فاسدَين في لبنان".