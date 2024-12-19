جنبلاط: سوريا تحتاج لمساعدة وسأزورها الأحد والاستقرار فيها ضروري للاستقرار بلبنان

اكد الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية، أن "الاستقرار في سوريا ضروري للاستقرار في لبنان، وسوريا تحتاج الى فرصة ومساعدة وسأزورها الأحد مع الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل سامي ابي المنى".

واوضح أن "الشيخ موفق طريف لا يمثّل الدروز في الشرق الأوسط إنما يمثّل فقط الدروز في فلسطين".