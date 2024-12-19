فن ومشاهير

مع بداية العد التنازلى للعام الجديد.. قائمة بأفضل أفلام الأكشن 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الخميس، 19 ديسمبر 2024 06:47 م

شهد عام 2024 إصدار مجموعة من أفلام الأكشن التي تميزت بتقنيات حديثة ومشاهد مذهلة، مما جعلها محط اهتمام عشاق السينما، وقبل انتهاء العام ودخول عام 2025 إليك قائمة بأبرز هذه الأفلام.

Dune: Part Two
يواصل الفيلم ملحمة بول أتريدس، حيث يتحد مع تشاني والفريمن للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. تميز الفيلم بمؤثرات بصرية متقدمة ومشاهد معارك ملحمية.

Dune: Part Two - First Poster Is Released, Trailer Drops Tomorrow

The Fall Guy
يتناول الفيلم قصة رجل أعمال بهلواني متعثر يُكلف بالعثور على نجم مفقود في فيلم صديقته السابقة. يتميز بمزيج من الأكشن والكوميديا، مع مشاهد حركية مبتكرة.

The Fall Guy 2024 Film - Ciel Melina
The Ministry of Ungentlemanly Warfare
يحكي الفيلم عن وحدة بريطانية سرية خلال الحرب العالمية الثانية، تضم جنودًا ذوي مهارات عالية لتنفيذ مهام خلف خطوط العدو. يتميز بمشاهد حربية متقنة وتقنيات تصوير متقدمة.

POSTER Ministry Of Ungentlemanly Warfare original DS movie poster DS ...
Monkey Man
يروي الفيلم قصة شاب يطلق حملة انتقامية ضد القادة الفاسدين الذين قتلوا والدته. يتميز بمشاهد قتال متقنة وتقنيات تصوير مبتكرة.

Monkey Man (#1 of 5): Extra Large Movie Poster Image - IMP Awards
Land of Bad
تتعرض وحدة من القوات الخاصة لكمين خلال مهمة لاستعادة أصول استخباراتية، ويكمن أملهم الوحيد في مساعدة مشغل طائرة بدون طيار. يتميز الفيلم بمشاهد أكشن مكثفة وتقنيات تصوير حديثة.

Land of Bad (2024) - Posters — The Movie Database (TMDB)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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