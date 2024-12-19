شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية العد التنازلى للعام الجديد.. قائمة بأفضل أفلام الأكشن 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 إصدار مجموعة من أفلام الأكشن التي تميزت بتقنيات حديثة ومشاهد مذهلة، مما جعلها محط اهتمام عشاق السينما، وقبل انتهاء العام ودخول عام 2025 إليك قائمة بأبرز هذه الأفلام.

Dune: Part Two

يواصل الفيلم ملحمة بول أتريدس، حيث يتحد مع تشاني والفريمن للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. تميز الفيلم بمؤثرات بصرية متقدمة ومشاهد معارك ملحمية.

The Fall Guy

يتناول الفيلم قصة رجل أعمال بهلواني متعثر يُكلف بالعثور على نجم مفقود في فيلم صديقته السابقة. يتميز بمزيج من الأكشن والكوميديا، مع مشاهد حركية مبتكرة.



The Ministry of Ungentlemanly Warfare

يحكي الفيلم عن وحدة بريطانية سرية خلال الحرب العالمية الثانية، تضم جنودًا ذوي مهارات عالية لتنفيذ مهام خلف خطوط العدو. يتميز بمشاهد حربية متقنة وتقنيات تصوير متقدمة.



Monkey Man

يروي الفيلم قصة شاب يطلق حملة انتقامية ضد القادة الفاسدين الذين قتلوا والدته. يتميز بمشاهد قتال متقنة وتقنيات تصوير مبتكرة.



Land of Bad

تتعرض وحدة من القوات الخاصة لكمين خلال مهمة لاستعادة أصول استخباراتية، ويكمن أملهم الوحيد في مساعدة مشغل طائرة بدون طيار. يتميز الفيلم بمشاهد أكشن مكثفة وتقنيات تصوير حديثة.