شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستقبل نواب برلمان لبحث تكثيف التعاون فى الموضوعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلى، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازى.

وأشاد النواب بالقرارات والجهود التى تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025"، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات.

واستعرضوا سبل التعاون فى ملف دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وفتح أسواق العمل فى الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.

من جانبه أكد وزير العمل، حرصه على الاستمرار فى التواصل مع "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود فى إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور الذى يلعبه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.