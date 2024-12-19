العرض العالمي الأول لفيلم "روج" للمخرجة السعودية سماهر موصلي يُبهر الجمهور في أيام قرطاج السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - شهدت فعاليات "أيام قرطاج السينمائية" اليوم العرض العالمي الأول للفيلم القصير "روج"، من إخراج المخرجة السعودية سماهر موصلي.

حظي الفيلم بتفاعل كبير وإشادة حارة من الجمهور الحاضر، حيث أثارت القصة العميقة والقضايا النفسية التي يعالجها الفيلم اهتمام وتقدير الحضور.

"روج" هو جزء من جهود استديوهات تلفاز11 لتوفير منصة للأصوات السعودية الجديدة، وبدعم إضافي من المركز الثقافي "إثراء" وشركة Center Frame Production - لندن.

قصة فيلم روج

يروي روج قصة المذيعة السعودية دانا، التي تفاجَأت في عيد ميلادها التاسع والثلاثين بخبر يُهدد مسيرتها المهنية؛ إذ تفصلها سنة واحدة عن فقدان وظيفتها.

تقرر دانا اللجوء إلى جراحة تجميلية في محاولة يائسة لإنقاذ مسيرتها المتعثرة، لكنها تجد نفسها في مواجهة تبعات قرارها الذي يغير مجرى حياتها.

يتناول الفيلم قضية الضغوط النفسية المرتبطة بصناعة التجميل في السعودية، التي باتت تفرض توقعات غير واقعية على النساء وتؤثر سلبًا على ثقتهن بأنفسهن.

إنها ظاهرة متزايدة ليس فقط في السعودية ولكن في مختلف أنحاء العالم، وهو ما دفع المخرجة موصلي إلى تقديم هذه القصة التي تروي صراعًا اجتماعيًا وحربًا داخلية تدور في أذهان النساء.

عُرض فيلم "روج" ضمن فعاليات "أيام قرطاج السينمائية" اليوم، 19 ديسمبر، وسط حضور مميز وتفاعل إيجابي، ما يعكس أهمية الرسائل التي يقدمها الفيلم والقضايا التي يسلط الضوء عليها.

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