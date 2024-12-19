الحسن للنشرة: حركة الطيران تمثل 70 إلى 80 بالمئة مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي

أوضح رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في تصريح لـ"النشرة"، أن حركة الطيران تحسنت عن الفترة الماضية، لكنها لم تصل إلى المستوى الذي كانت عليه في الوقت نفسه من العام الماضي، مشيراً إلى أن النسبة هي ما بين 70 و80%.

ولفت الحسن إلى أن غالبية شركة الطيران عادت، باستثناء ما بين 6 إلى 7 شركات، هي الـ"air france" والإماراتية والـ"لوفتهانزا غروب"، مشيراً إلى أن الحجوزات على مستوى الطائرات التي تأتي إلى المطار، في الأيام الحالية، كاملة تقريباً.

ورداً على سؤال حول عدد الركاب الذين يصلون إلى لبنان في اليوم الواحد عبر المطار، كشف الحسن أنه يوم أمس تم تسجيل العدد الأكبر، بالنسبة إلى المرحلة الراهنة، وهو نحو 9500.