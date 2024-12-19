الجيش: توقيف مواطنَين خلال عمليات دهم في الكورة والمحمرة وضبط أسلحة وذخائر

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه في بيان، أنّ "بتاريخ 19/12/2024، دهمت دوريّة من مديريّة المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الكورة وبلدة المحمرة- عكار، وأوقفت المواطنَين (ع. ع.) و(ف. أ.) لإطلاقهما النّار، وللاشتباه بتورّطهما في الاتجار بالأسلحة. وقد ضبطت في حوزتهما أسلحةً وذخائر حربيّةً وأعتدةً عسكريّة"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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