التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​، رئيس أساقفة أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران ​أنطوان بو نجم​ ورئيس جمعيّة "نورج" ​فؤاد أبو ناضر​، بحضور مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن. وتناول اللّقاء قضايا روحيّة ووطنيّة عامّة، وما يتّصل بمشاريع إنماء الجبل وتحصين المجتمع. كما ترأس أبي المنى اجتماعًا لمجلس إدارة المجلس المذهبي، لمناقشة مواضيع متّصلة بعمل اللّجان. من جهة ثانية، كلّف شيخ العقل وفدًا من المشايخ من المجلس المذهبي، القيام بزيارة غدًا الجمعة لمشايخ محافظة السّويداء في ​سوريا​.

كانت هذه تفاصيل خبر أبي المنى التقى بو نجم وأبو ناضر وكلّف وفدًا من المشايخ زيارة مشايخ السويداء في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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