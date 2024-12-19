بديع تفقد معمل معالجة النفايات في سينيق الجديدة وجال في سوق صيدا التجاري

تفقد رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق IBC. واطلع على الخرائط التنفيذية التي وافقت عليها شركة Fermendom الفرنسية حيث لمس جدية بالتنفيذ وفقا لهذه الدراسات والخرائط.

كما جال بديع في سوق صيدا التجاري يرافقه قائد الشرطة البلدية المفوض أول بدر القوام، وذلك في إطار متابعة مدى الإلتزام بخطة تنظيم السوق وتجاوب باعة العربات وأصحاب البسطات بالخطة التي أطلقت قبل نحو شهر بالتعاون مع جمعية تجار صيدا وضواحيها.

وشملت الجولة ساحة النجمة، فشارع الأوقاف وفخر الدين والشاكرية ورياض الصلح، حيث تم الإطلاع على وضع السوق، ولا سيما موضوع وقوف السيارات في أماكن تتسبب بإزدحام السير.