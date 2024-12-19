أطعمة يجب تناولها قبل امتحانات نصف العام.. احرصي على تقديمها لأولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كل ما يشغل تفكير الأمهات قبل امتحانات نصف العام منيو المأكولات اللازمة لأبنائهن، حتى يستعدوا إلى إجراء الاختبارات بكامل تركيزهم، كما يسعون لمعرفة الأطعمة التي تساعدهم على التخلص من الأرق والتعب أيام الامتحانات، ونقدم لكم من خلال «هُن» في السطور التالية أطعمة مهم تناولها في امتحانات نصف العام.

أطعمة تساعد على زيادة التركيز

وهناك أطعمة تساعد على زيادة التركيز، وفقًا لما أوضحه الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، وتتمثل في التالي:

الخضراوات إذ تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف.

العنب والتوت فهما من أشهر الأكلات التي تقوي الذاكرة لأبنائك.

من الأكلات المهمة التي تساعد على زيادة التركيز هي المكسرات التي تحتوى على العديد من العناصر الغذائية.

كما يجب تناول البيض، لكي يمد الجسم بمعظم احتياجه من فيتامين ج.

يجب تناول اللبن ومشتقاته، لكي يحسن الوظائف الإدراكية كالتركيز أو الذاكرة والانتباه.

تناول المأكولات البحرية

ومن ضمن أهم الأطعمة الأساسية والمهمة للطلاب قبل الامتحانات، هي المأكولات البحرية، إذ أنها تحتوي على فيتامين ك ومضادات الأكسدة، وتدخل ضمن أشهر الأكلات لتقوية الذاكرة في ليالي الامتحانات، أنواع السمك كلها، إذ أنها تحتوي على قيم غذائية عالية، وعلى الكثير من الألياف والدهون الصحية التي تساعد على زيادة التركيز وبخاصة فترة الامتحانات، فضلا عن الأوميجا 3 التي تمنح أبنائك تركيزا عاليًا.

نصائح قبل الامتحانات لصحة أفضل

وأضاف «ناجي»، التالي للحفاظ على صحة الأبناء: