السيسي التقى بزشكيان: لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد وحماية المنطقة من مواجهات خطيرة

ذكر المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ التقى بالرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، على هامش قمّة الدّول الثّماني النّامية للتّعاون الاقتصادي، الّتي تُعقد في العاصمة الإداريّة الجديدة، وتبادلا وجهات النّظر حول التّطوّرات الإقليميّة، وسبل استعادة السّلام في المنطقة".

وأكّد السيسي "أهميّة نزع فتيل التّوتّر الإقليمي وتفادي التّصعيد"، مشدّدًا على "ضرورة تحلّي الجهات كافّة بالحكمة حرصًا على حماية المنطقة من مواجهات خطيرة، ستكون لها تداعيات خطيرة على السّلم والأمن بالشّرق الأوسط والعالم بأسره".

وأوضح الشناوي أنّ "اللّقاء تناول أيضًا الأوضاع في الأرض الفلسطينيّة، حيث تمّ استعراض الجهود المصريّة لوقف إطلاق النّار وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة، كما تبادل الجانبان وجهات النّظر بشأن الأوضاع في لبنان وسوريا".