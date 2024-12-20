ذكر المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى بالرّئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمّة الدّول الثّماني النّامية للتّعاون الاقتصادي، الّتي تُعقد في العاصمة الإداريّة الجديدة، وتبادلا وجهات النّظر حول التّطوّرات الإقليميّة، وسبل استعادة السّلام في المنطقة".
وأكّد السيسي "أهميّة نزع فتيل التّوتّر الإقليمي وتفادي التّصعيد"، مشدّدًا على "ضرورة تحلّي الجهات كافّة بالحكمة حرصًا على حماية المنطقة من مواجهات خطيرة، ستكون لها تداعيات خطيرة على السّلم والأمن بالشّرق الأوسط والعالم بأسره".
وأوضح الشناوي أنّ "اللّقاء تناول أيضًا الأوضاع في الأرض الفلسطينيّة، حيث تمّ استعراض الجهود المصريّة لوقف إطلاق النّار وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة، كما تبادل الجانبان وجهات النّظر بشأن الأوضاع في لبنان وسوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي التقى بزشكيان: لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد وحماية المنطقة من مواجهات خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.