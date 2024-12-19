3 حلول طبيعية لعلاج الهالات السوداء والتجاعيد بزيت الورد.. خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

زيت الورد من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساهم في ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد، بفضل احتوائه على كثير من الفيتامينات والمركبات المفيدة، إذ يستخرج من أوراق الورد بعد عملية التقطير بالبخار، وله رائحة رائعة، وثبت كذلك قدرته الكبيرة على علاج الهالات السوداء وحب الشباب.

ويمكن للسيدات والفتيات إعداد ماسك زيت الورد لمحاربة التجاعيد والهالات السوداء بـ3 طرق مختلفة، أشار إليها موقع «healthline» الطبي.

سيروم زيت الورد للبشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الورد البري.

مقدار مناسب من جل الصبار الأصلي.

5 قطرات من زيت الليمون العطري.

10 قطرات من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير:

ضيفي المكونات السابقة في زجاجة رذاذ وامزجيها جيدًا.

ضعي السيروم على بشرتك ليلًا بعد تنظيف الوجه وإزالة المكياج.

اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف إلى الصباح التالي.

سيروم زيت الورد وفيتامين هـ

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

2 كبسولة من فيتامين هـ.

طريقة التحضير:

افرغي محتوى كبسولات فيتامين هـ في وعاء.

ضيفي زيت جوز الهند إلى وعاء ومن ثم زيت الورد.

حركي المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا، للحصول على خليط متجانس.

ضعي هذا الخليط على البشرة كل يوم صباحا.

ماسك زيت الورد والأرجان

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من زيت الأرجان.

1 ملعقة صغيرة من زيت الورد.

5 قطرات من زيت اللافندر.

​خطوات التحضير:

امزجي المكونات السابقة جيدًا.

احفظي المزيج داخل عبوة محكمة الإغلاق.

ضعي 3 نقاط فقط على بشرتك كل يوم بعد تنظيف البشرة ليلًا.

احرص على رج العبوة جيدًا قبل استعمال المزيج في كل مرة.