شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: قطار كل 4 دقائق ونصف استعدادا لمباراة الزمالك وسيراميكا مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنها تستعد بشكل خاص لمباراة فريقى الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر اقامتها مساء اليوم الساعة 8 باستاد القاهرة الدولى.



وأضافت الشركة أن محطة الاستاد بها استعدادات خاصة، وينتظر فريق خدمة العملاء الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.



وأضافت أنه سيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور لوصول في أسرع وقت.

وبالنسبة للقادم من محطة جامعة القاهرة او محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والاخر سيكون 9 دقائق.