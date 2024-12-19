شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يكرم موظفين بلغوا سن التقاعد بديوان الوزارة والمديريات والان مع تفاصيل الخبر

كرم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 18 موظف من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد، من الديوان العام والمديريات، تقديرًا لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات، وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقدم وزير العمل، الشكر والتقدير للعاملين السابقين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة.

وشملت قائمة المُكرمين الـ18: وفاء عبد التواب السيد دويب، وعيده كامل منصور عبد الخالق، ومحمود محمد أبو سريع، ومديحة شعبان إسماعيل، ومحمد محمود محمد شعراوي، وعادل حسن عفيفي، وجلال حسن عبد المنعم، وسعاد عبد المرضي عطية، وعثمان عبد الرسول عبد العزيز، ووليد علي عبد المقصود، وعادل حسني عبد ربه، وإيمان السيد محمد شحاته، وليلى محمد مختار حسين، وعلي ذكي أحمد علي، وأيمن مختار نيازي أحمد محمد، وسلوى مصطفى كمال، وإبراهيم سيد أحمد أبو زيد، وفاطمة عبد الحميد موسى بركات.

وفي ختام الاحتفالية أهدت اللجنة النقابية للعاملين في الوزارة، هدية تذكارية إلى وزير العمل محمد جبران عبارة عن "مُصحف شريف".