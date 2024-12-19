شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تلقى طلبات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر، وحتي 2 يناير المقبل، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com، بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.

واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أعلنت أن هذا الموسم سيتم منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، فيما سيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.