شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: معرض الحرف التراثية واليدوية مستمر 3 أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أقامت محافظة القاهرة معرضًا للحرف التراثية واليدوية بـ سوق الفسطاط بحى مصر القديمة، صباح اليوم الخميس، ويستمر لمدة 3 أيام حتى 21 ديسمبر الجارى، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المعرض يأتي في إطار انضمام مدينة القاهرة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية، مشيرًا إلى أهمـية إقامة المعرض في هذه المنطقة حيث تعد منطقة مصر القديمة إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المعرض يهدف إلى التمكين الاقتصادى لصانعي الحرف اليدوية لصونها واستدامتها ، كما أنه يعبر عن حرص الدولة على نقلها للأجيال القادمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، ومعايير التنمية المستدامة حيث تعد مهارة تصنيع الحرف اليدوية إحدى مجالات التراث الثقافي غير المادى طبقًا لاتفاقية يونسكو 2003.

ويتضمن المعرض أعمال لذوي الهمم من الحرف اليدوية، وأعمال متميزة لصناع الحرف التراثية من الأخشاب ، والنحاس ، و الإكسسوار ، والمكرمية ، والجلود ، والديكوباج ، والسجاد اليدوي ،والخوص ، والفخار ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.



معرض الحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة



معرض الحرف التراثية واليدوية مستمر 3 أيام



معرض للحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة