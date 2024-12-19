الامارات | «سيرك الغابة» تزيح الستار عن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء غد، فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، بمشاركة خمس فرق مسرحية تقدم عروضها التي أنتجتها، وانتقتها لجنة اختيار العروض من بين الفرق المتقدمة للمشاركة في هذه الدورة من المهرجان التي تستمر حتى 25 الجاري.

وسيشهد افتتاح المهرجان تكريم شخصية هذه الدورة، الفنان الإماراتي القدير مبارك ماشي، والتعريف بلجنة التحكيم التي تضم: الإماراتي وليد الزعابي، والسوري محمد خير جراح، والإماراتي عبدالله مسعود، والإماراتي فيصل علي، والمصرية إيناس عزت، بالإضافة إلى لجنة تحكيم الأطفال التي اعتاد المهرجان إعطاءها فرصة اختيار العرض الأفضل من وجهة نظرها ومنحه جائزة لجنة تحكيم الأطفال، وتتشكل هذه اللجنة من الأطفال: أميرة عثمان الحمادي، وفاطمة حسين الأنصاري، ومريم إسماعيل المدفع.

وسيكون الجمهور على موعد مع أول عروض المهرجان، مسرحية «سيرك الغابة»، من إنتاج مسرح خورفكان للفنون وتأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، وفي اليوم الثاني سيشاهد الجمهور مسرحية «كتاب الأمنيات» من إنتاج مسرح دبي الأهلي، وفي اليوم الثالث سيكون الأطفال على موعد مع مسرحية «شابو والمفتاح»، من إنتاج مسرح الفجيرة، وفي اليوم الرابع تعرض «شجرة العجائب»، من إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، وآخر العروض سيكون «مغامرة علياء» للمسرح الحديث بالشارقة.