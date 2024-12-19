شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر نموذج جديد لصالح عملاء Gemini Advanced والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، اختبار نموذج 2.0 Experimental Advanced الجديد، لصالح عملاء Gemini Advanced، بعد بدء Gemini 2.0 Flash Experimental في الأسبوع السابق، والتي ستكون بمجرد أداة اختيار النموذج على سطح المكتب والويب المحمول (لم يتم إطلاقه على التطبيق بعد).

و يظهر الاختبار الجديد باسم "2.0 Experimental Advanced"، و إذا قررت اختباره، فستستخدم "Gemini-Exp-1206" وفقًا لـ شركة جوجل، يقدم النموذج أداءً محسّنًا بشكل كبير في مهام معينة.

وذكرت جوجل، أن المهام التي سيتفوق فيها هذا النموذج تشمل الترميز والرياضيات والاستدلال واتباع التعليمات، وهي مهام معقدة للغاية، كما سيتعامل النموذج مع مثل هذه المهام المعقدة بسهولة أكبر، ويتم الاستعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أفضل في حل المشكلات الرياضية وتوفير تعليمات متعددة الخطوات لصياغة خطة عمل مخصصة.

في الوقت الحالي، هذا الاختبار في "معاينة مبكرة"، لذلك قد يواجه بعض المشكلات وقد لا يعمل بشكل مصقول، لا يتمتع النموذج بالقدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي ولا يتوافق حاليًا مع بعض ميزات Gemini الموجودة أثناء وجوده في حالته التجريبية.

و منحت Gemini Advanced المشتركين إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المثيرة للاهتمام، وتشمل هذه النماذج 1.0 Ultra و1.5 Pro. ، ومن الممكن أن يكون هذا النموذج على وجه الخصوص 2.0 Pro أو حتى أعلى.

وفقًا لجوجل، يمكنك توقع المزيد من أحجام نماذج Gemini 2.0 في يناير، وهو الوقت الذي سيصبح فيه 2.0 Flash متاحًا للمطورين، لكي تتمكن من الوصول إلى مثل هذه الاختبارات، يجب أن يكون لديك اشتراك في Gemini Advanced. تبلغ تكلفة الاشتراك 19.99 دولارًا شهريًا.