شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات كبرى لـ تطبيق Apple Sport لتجربة مميزة لعشاق الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى تطبيق Apple Sports الرئيسي للأجهزة المحمولة عددًا كبيراً من التحديثات التي أضافت العديد من الميزات المطلوبة والعديد من التحسينات ، وتم إطلاق تطبيق Apple Sports على أجهزة iPhone فى فبراير، ومنذ ذلك الحين يستخدمه مشجعو الرياضة بشكل أساسي للوصول السريع إلى النتائج والإحصائيات.

ويطلع مشجعو Apple Sports على آخر أخبار الدوريات التالية: MLS وMLB وNFL وNBA وNCAA basketball (رجال ونساء)

ويقدم أحدث إصدار من تطبيق Apple Sports مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر ، بالنسبة للمبتدئين، تتضمن ترتيبات الدوري الآن طرقًا متعددة لتتبع الفرق التي تأهلت إلى مرحلة ما بعد الموسم والتي تم إقصاؤها.

إضافة جديدة مهمة أخرى إلى تطبيق الرياضة هي القدرة على جدولة نشاط مباشر لأي لعبة في علامة التبويب Today للحصول تلقائيًا على بطاقة نتائج في الوقت الفعلي على شاشة القفل عند بدء الحدث.

وتشتهر Apple Sports بتوفير وصول سريع للغاية إلى النتائج، كما تجعل متابعة الأهداف واللحظات المهمة في المباراة أكثر ملاءمة من خلال Key Plays، وهي ميزة جديدة تمامًا يمكن الوصول إليها من علامة التبويب الجديدة Play-By-Play.

وقد تم تحديث Apple Sports بإضافة تشكيلات ما قبل المباريات لصفحات مباريات كرة القدم والبيسبول، ولكن فقط عند توفرها.

وتأتي جميع الميزات والتحسينات الجديدة المذكورة أعلاه مع إصدار Apple Sports 2.3، لذا إذا لم تقم بالتحديث بعد، فتوجه إلى App Store لتنزيل الإصدار الجديد للاطلاع على هذه المزايا الجديدة، لكن ضع في اعتبارك أن التوافر والميزات قد تختلف حسب البلد أو المنطقة أو الجهاز ، كما تتطلب الميزات الرئيسية لتطبيق Apple Sports الوصول إلى الإنترنت عبر اتصال Wi-Fi أو خلوي ، والتطبيق مجاني الاستخدام ومتاح لجميع طرز iPhone التي تعمل بنظام iOS 17.2 أو أحدث.