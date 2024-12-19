كنعان من دار الفتوى: المطلوب الالتقاء على مشروع انقاذي وعلينا كنواب القيام بواجبنا في 9 كانون الثاني

أشار النائب إبراهيم كنعان، في تصريح من دار الفتوى، إلى أن "المطلوب الالتقاء على مشروع انقاذي واضح المعالم بالعودة الى الدستور والسيادة وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعودة الى الشرعية الدولية".

كلام كنعان جاء بعد لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، "اللقاء النيابي التشاوري المستقل"، الذي يضم النواب الياس بوصعب، ابراهيم كنعان، ألان عون، وسيمون أبي رميا.

وأوضح كنعان أن "المطلوب عودة الجميع الى كنف الدولة واحترام الشرعيتين الدستورية والدولية لاستعادة الثقة العربية التي نحتاجها ضمن محيطنا لنعيد بناء الوطن على أسس سليمة".

‏‎وشدد على أن هناك فرصة استثنائية لتطبيق القرار 1701 والطائف وعلينا كنواب القيام بواجبنا في 9 كانون الثاني لنخرج من النفق المظلم الذي تعاني منه الدولة والشعب".