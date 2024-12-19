اشار رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الى إنه "متفائل جدا حيال مسار الاقتصاد الأميركي"، مشيرا إلى أن التوظيف وإن تباطأ يبقى قويا.
في مؤتمر صحافي عقده عقب خفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة، قال باول "لدي شعور جيد جدا حيال الاقتصاد"، وأضاف "بصراحة، أنا متفائل جدا حيال الاقتصاد، ونحن في وضع جيد جدا".
ولفت الى إن صناع السياسات في البنك المركزي يريدون رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم خلال النظر في مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذ تجاوز التضخم توقعات نهاية العام. وأشار إلى "تباطؤ وتيرة التخفيضات المستقبلية بينما نفكر في المزيد من التخفيضات، فإننا سنبحث عن تقدم فيما يتعلق بالتضخم".
وأضاف "مع المضي قدما، سنرغب في رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم، والحفاظ على سوق عمل قوية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البنك المركزي الأميركي متفائل جدا حيال مسار اقتصاد بلاده: مسار أسعار الفائدة يعتمد على تحقيق المزيد من التقدم في خفض التضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.