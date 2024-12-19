رئيس البنك المركزي الأميركي متفائل جدا حيال مسار اقتصاد بلاده: مسار أسعار الفائدة يعتمد على تحقيق المزيد من التقدم في خفض التضخم

اشار رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الى إنه "متفائل جدا حيال مسار الاقتصاد الأميركي"، مشيرا إلى أن التوظيف وإن تباطأ يبقى قويا.

في مؤتمر صحافي عقده عقب خفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة، قال باول "لدي شعور جيد جدا حيال الاقتصاد"، وأضاف "بصراحة، أنا متفائل جدا حيال الاقتصاد، ونحن في وضع جيد جدا".

ولفت الى إن صناع السياسات في البنك المركزي يريدون رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم خلال النظر في مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذ تجاوز التضخم توقعات نهاية العام. وأشار إلى "تباطؤ وتيرة التخفيضات المستقبلية بينما نفكر في المزيد من التخفيضات، فإننا سنبحث عن تقدم فيما يتعلق بالتضخم".

وأضاف "مع المضي قدما، سنرغب في رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم، والحفاظ على سوق عمل قوية".