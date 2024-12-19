المركزي الأميركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة. وأشار مجلس الاحتياطي إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم مؤخرا.

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