شكرا لقرائتكم خبر عن برواتب مجزية.. مبادرة من اتحاد الغرف و"إخاء" لتوظيف 100 يتيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن اتحاد الغرف السعودية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عن إطلاق مبادرة "وظف" التي تهدف لتوظيف 100 يتيم من المستفيدين في منشآت القطاع الخاص.

وجرت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الخاصة بالمبادرة في الرياض بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إخاء م. أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وذلك خلال الحفل السنوي للمؤسسة.

تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين

وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد رئيس اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية فايز المالكي ومن المؤسسة الرئيس التنفيذي د. محمد العيد.

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع دور اتحاد الغرف السعودية باعتباره الممثل الرسمي لقطاع الأعمال في تنمية المسؤولية المجتمعية بالقطاع الخاص.



دمج الأيتام في سوق العمل

وانطلاقًا من الخطة الاستراتيجية لمؤسسة "إخاء" لتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين وملامسة احتياجاتهم، وتمكينهم وتحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي لهم، عبر منظومة من البرامج والمبادرات التي تسهم في نقلهم من الرعوية إلى المنتجة.

المبادرة تهدف إلى تمكين الأيتام ودمجهم في سوق العمل للوصول إلى الاستقلال المالي والاعتماد على الذات.

وسيعمل الطرفان على تسهيل حصول الأيتام على الوظائف المناسبة برواتب مجزية تسهم في اعتمادهم على أنفسهم واستقلالهم المادي.

ويشمل ذلك مجالات التوظيف الجديد والطلاب على مقاعد الدراسة والموظفين برواتب متدنية على مستوى فروع مؤسسة "إخاء" في مناطق المملكة.

يذكر أن اتحاد الغرف السعودية أعلن في نوفمبر الماضي تشكيل لجنة وطنية للمسؤولية المجتمعية التي تمثل منصة مهمة لتنمية المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص.