شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلى الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى في دورى أبطال أفريقيا بعد خسارة المارد الأحمر من باتشوكا 5-6 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال السبت الماضى.

وخسر الأهلي من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في آخر مواجهاته بنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلى فريق شباب بلوزداد الجزائرى يوم الأحد المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى افتتح مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى (0-0) خارج الديار.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

طتقم حكام مباراة الأهلي وبلوزداد

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.