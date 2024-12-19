بلينكن: من هرعوا أيام الأسد لمحاولة إعادة العلاقات معه ثبت أنهم على خطأ

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مداخلة أمام "مجلس العلاقات الخارجية"، أنّه ما زال "متفائلا" بإمكان التوصّل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رافضا في الوقت نفسه الإدلاء بأي تكهّنات بشأن احتمالات نجاح هذه الجهود بعدما منيت واشنطن بخيبات أمل متتالية في هذا المجال.

إلى ذلك، رأى بلينكن أن "هناك فرصة في سوريا لم تكن متوقعة، ومن هرعوا أيام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد لمحاولة إعادة العلاقات معه ثبت أنهم على خطأ"، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية تقودها هيئة "تحرير الشام".