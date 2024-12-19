"يديعوت أحرونوت": أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي".

وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن، وقال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وكانت قد أفادت صحيفة جيروزاليم بوست عن دوي انفجارات متعددة في القدس بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.