هنري حلو: الأهمّ ألاّ يكون الرئيس المقبل "ميشال عون تاني"

اشار النائب السابق هنري حلو في تصريح له، الى ان مصادر رئيس التيار الوطني الحرّ تشبّه ترشيح اللقاء الديموقراطي للعماد جوزاف عون بأنه "هنري حلو تاني"، مع تأييدي التام لترشيح قائد الجيش، أعتقد أن الأهمّ ألاّ يكون أيّ رئيس مقبل، كائناً من كان، "ميشال عون تاني".

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