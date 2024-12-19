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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء المملكة باليوم الوطني القطري.. امتداد لأسس التعاون الراسخة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعد احتفاء المملكة العربية السعودية باليوم الوطني القطري امتدادًا للأسس الراسخة من التعاون والتفاهم والوضوح.
كما أنه تأكيد على صلابة العلاقات والأرضية المشتركة من التفاهم والتناغم في العديد من القضايا المشتركة.
كما أن رؤية السعودية 2030، ورؤية دولة قطر 2030، ستدفعان بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب لتحقيق الرخاء والنمو للشعبَين الشقيقَين.
وتجمع السعودية ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والمصير المشترك.
ويحرص قادة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتكامل جهودهما في العديد من الموضوعات المشتركة، بما ينعكس إيجابيًا على شعبي البلدين.
وقد عزز رسوخها حرص قادة البلدين -حفظهما الله - على توطيد هذه العلاقات، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل المشترك في مختلف المجالات.
ويسهم مجلس التنسيق السعودي القطري إلى تعزيز علاقات التعاون والتبادل والاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين، التي تربطهما أواصر أخوية قوية وتاريخ طويل من التعاون الوثيق في مختلف المجالات.
كما أنه تأكيد على صلابة العلاقات والأرضية المشتركة من التفاهم والتناغم في العديد من القضايا المشتركة.
اليوم الوطني القطريويؤكد هذا أن الروابط والعلاقات الأخوية الودية بين السعودية وقطر عميقة الجذور، وممتدة في عمق التاريخ، ويجمعهما العديد من الموضوعات المشتركة.
كما أن رؤية السعودية 2030، ورؤية دولة قطر 2030، ستدفعان بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب لتحقيق الرخاء والنمو للشعبَين الشقيقَين.
وتجمع السعودية ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والمصير المشترك.
ويحرص قادة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتكامل جهودهما في العديد من الموضوعات المشتركة، بما ينعكس إيجابيًا على شعبي البلدين.
العلاقات السعودية القطريةكذلك تمتاز العلاقات السعودية القطرية بروابط رسمية وشعبية، إذ أنها مبنية على الأخوة ووحدة المصير.
وقد عزز رسوخها حرص قادة البلدين -حفظهما الله - على توطيد هذه العلاقات، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل المشترك في مختلف المجالات.
ويسهم مجلس التنسيق السعودي القطري إلى تعزيز علاقات التعاون والتبادل والاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين، التي تربطهما أواصر أخوية قوية وتاريخ طويل من التعاون الوثيق في مختلف المجالات.