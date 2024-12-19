شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء المملكة باليوم الوطني القطري.. امتداد لأسس التعاون الراسخة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.