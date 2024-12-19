الخليج اليوم .. مبادرة لتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بين السعودية واليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علمت "العربية Business" من مصادر مطلعة في اتحاد الغرف السعودية أن ملتقى مجلس الأعمال السعودي اليمني المقرر عقده الأحد المقبل في مكة المكرمة، سيعلن عن إطلاق مبادرة سعودية يمنية لتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين البلدين.

وتستهدف المبادرة المشتركة تعزيز الأمن الغذائي بالسعودية واليمن وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون في هذا القطاع، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي مبادرة إنشاء مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن باعتبارها من الحلول الواعدة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي البيئية والاقتصادية في تلك المناطق، وذلك من خلال تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.

ويؤمل مجلس الأعمال السعودي اليمني أن تساهم المدن الغذائية الذكية في تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل بالمناطق الحدودية، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.

يذكر أن إنشاء المدن الغذائية الذكية في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في تلك المناطق باستخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية، الري الذكي، والطاقة المتجددة، مما يستدعي الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية.