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الأمم المتحدة تحذر من خطوات الاحتلال لترسيخ ضم الضفة الغربية

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا.
المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي (أرشيفية)

كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

انتهاك القانون الدولي

وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
فلسطيني يقف أمام القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد المستوطنات (رويترز)

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريبًا حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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