شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف "يجب رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية"

وما زالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامضة، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".