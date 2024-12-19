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وزيرا خارجية الكويت والبوسنة والهرسك يبحثا التطورات الراهنة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش، التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والموضوعات محل الاهتمام المشترك.


وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء؛ بمناسبة زيارة وزير خارجية البوسنة والهرسك الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.


وأشارت إلى أنه - خلال اللقاء - تم استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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