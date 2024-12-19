شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الكويت والبوسنة والهرسك يبحثا التطورات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش، التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء؛ بمناسبة زيارة وزير خارجية البوسنة والهرسك الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.



وأشارت إلى أنه - خلال اللقاء - تم استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.