شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الكويت والبوسنة والهرسك يبحثا التطورات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش، التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء؛ بمناسبة زيارة وزير خارجية البوسنة والهرسك الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.
وأشارت إلى أنه - خلال اللقاء - تم استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
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