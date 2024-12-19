شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" ترحّب بقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والان نبدء بالتفاصيل

تفعيل القرارات الأممية

الدمام - شريف احمد - رحّبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقِرّ حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفْض الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لأراضيه.‏‏وفي بيانٍ للأمانة العامّة للرابطة، نوّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالقرار الذي يجدد الوعيَ الدوليَّ حيال الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.وأشاد في هذا السياق بالموقف المسؤول للدول التي صوتت للقرار.ودعا في الوقت ذاته المنظمة الدولية وقادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الأممية، والوقوف مع الحقّ "التاريخي" و"الإنسانيّ" و"القانوني" للشعب الفلسطيني، عبْر الضغط لتفعيل القرارات الأممية على أرض الواقع، وألّا تظل حبيسة أروقة المنظمة الدولية.