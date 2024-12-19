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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق تطورات الأوضاع الإقليمية

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بحث الأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، مع محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائهما في المخيم الشتوي بمحافظة العلا (شمال غربي )، حيث استعرضا أوجه العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها.


مستقبلاً في المخيم الشتوي بالعُلا رئيس الوزراء العراقي (واس)

حضر اللقاء، الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني. ومن الجانب العراقي، وقاص محمد حسين، وكيل جهاز المخابرات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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