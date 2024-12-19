شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية استقرار سوريا وأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم المملكة والاتحاد الأوروبي، إطلاق عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ وحدة سوريا و وسيادتها، وتضمن حقوق جميع مواطنيها.



وأكد الصفدي - خلال اتصال هاتفي تلقاه من سويكا - على عمق علاقات الشراكة الراسخة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيز تعاوناً أشمل في مختلف المجالات.



وهنأ الصفدي، سويكا بتوليها مسؤولياتها الجديدة في الاتحاد الأوروبي على الاهتمام الكبير الذي يوليه الأردن للعلاقات مع الاتحاد وتثمينه لدعم الاتحاد الأوروبي للمملكة.



ولفت الصفدي وسويكا إلى أهمية المحادثات المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتجية في أقرب وقت ممكن.



كما بحث الصفدي والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط تعزيز التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط الذي يرأسه الأردن والاتحاد الأوروبي.



وبحث الصفدي وسويكا جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، يُنهي العدوان على غزة والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.



واتفق الصفدي وسويكا، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، على إدامة التواصل والعمل على تطوير العلاقات في مختلفة المجالات.