علي الدوخي يطلق روايته الأولى بالتعاون مع أعرق دار نشر عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جهد استمر لست سنوات من العمل والمثابرة، أعلن الصحفي والكاتب علي الدوخي عن إطلاق روايته الأولى “عاشق وإن لم أنتمِ” بالتعاون مع Austin Macauley Publishers، إحدى أعرق دور النشر العالمية. الرواية ستكون متوفرة رسميًا في الأسواق اعتبارًا من 31 كانون الثاني/يناير 2025، بينما ستبدأ الطلبات المسبقة (Pre-order) قريبًا.

الرواية، التي تنتمي إلى نوعية الفانتازيا، تحكي عن صراعات شاب بين الواقع والخيال وتأثيرها على علاقاته داخل المجتمع، وهي تجربة جديدة ومميزة لعلي الدوخي ككاتب.

غلاف الرواية مستوحى من القصة ومصوّر في صحراء دبي في وقت سابق، كشف علي الدوخي عن غلاف الرواية الذي تم تصويره في صحراء مدينة دبي على يد المصور محمد سيف الدين، حيث استوحيت فكرة الغلاف من تفاصيل القصة وتم تقديمها بطريقة أبستارك تعكس أجواء الرواية.

وعلّق علي على الغلاف قائلًا: “بدأت بالكتابة عام 2018 وانتهيت منذ أشهر قليلة.. سعيد جداً اليوم بمشاركة غلاف روايتي الأولى عاشق وإن لم أنتمِ، والتي ستصدر في موسم الشتاء المقبل، شكراً للمبدع محمد سيف الدين الذي ترجم المعاني التي تحملها الرواية برؤيته المختلفة، تم التصوير في صحراء المدينة الأحب إلى قلبي ⁧‫دبي”.

دعم واسع من النجوم تفاعل العديد من النجوم مع إعلان علي الدوخي، مقدمين له التهنئة والدعم، من أبرزهم: كارول سماحة، أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، نادر الأتات، كارمن لبس وغيرهم.

الرواية تمثل أولى خطوات علي الدوخي في عالم الكتابة الأدبية، ومن المتوقع أن تحظى باهتمام واسع لما تحمله من فكرة مبتكرة ورسائل عميقة تمس واقع الإنسان وصراعاته.