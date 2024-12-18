سيلين ديون تحيي ذكرى زواجها الـ 30 برسالة مؤثرة لشريكها الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت المغنية العالمية سيلين ديون زوجها المنتج الموسيقي الراحل رينيه أنجليل، الذي توفي بسرطان الحلق عام 2016 عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، في الذكرى الثلاثين لزواجهما.

ونشرت ديون (56 عاماً) عبر حسابها الرسمي في إنستغرام صورة تجمعها بأنجليل، وهي تنظر في عينيه، في حفل زفافهما، عام 1994، أرفقتها برسالة مؤثّرة جاء فيها: “لا تزال تملأ قلوبنا كلّ يوم. أنت كل شيء بالنسبة لنا. نحن مشتاقون إليك كثيراً”.

وأضافت: “عيد زواج سعيد في الذكرى الثلاثين، يا حبيبي”، مرفقة توقيعها وتوقيع أولادها الثلاثة: رينيه تشارلز (23 عاماً)، والتوأمين نيلسون وإيدي (14 عاماً).

يذكر أن الثنائي التقيا للمرة الأولى عام 1980، عندما غنّت ديون في تجربة أداء في سن الـ12. ومنذ تلك اللحظة، أصبح مدير أعمالها، وعمل الاثنان معاً لمدة سبع سنوات قبل أن يبدآ المواعدة عام 1987، عندما كانت ديون تبلغ من العمر 19 عاماً، إذ أبقيا علاقتهما سرية في البداية.