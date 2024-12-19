شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر عنتر هلال: عمرو دياب خجول جدا وعرفته قبل أن يمضي لأي شخص والان مع تفاصيل الخبر

أكد الشاعر عنتر هلال، أنه تعرف على عمرو دياب قبل أن يمضي لأي شخص، حيث تعرف عليه عند الموسيقار الكبير هاني شنودة وطلب منه عمل لقاء صحفي معه حيث كان يعمل وقتها في مجلة تدعى ميوزك، قائلا: "عمرو دياب كان خجول جدا وهو داخله خجول".

وأوضح عنتر هلال خلال لقاء ببودكاست "كلام في الفن"، مع الاعلامي محمد العسيري، المذاع على قناة الوثائقية، أن مشكلته مع عمرو دياب أنهما غير متقابلين فكريا ولكن تجمعهم علاقة صداقة قوية، قائلا: "مشكلتنا مع بعض إن هو بيحب نوع من الكلام، وهو يكون أعلى منه، وأنا بحب الكلام هو النجم، ولكن احنا أصحاب وهو بيحبني".

وأكد الشاعر عنتر هلال، أنه لا يكتب شعر في أغاني إلا إذا كان وراه هدف، قائلا: "أنا مابكتبش شعر إلا لو كان وراه هدف، وغاية نبيلة"، مضيفا: "أنا بغني في أسوان ومعروف قبل ما محمد منير يتعرف".

