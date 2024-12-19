الامارات | حملة لإنقاذ قلعة «فور بوايّار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُطلقت، أول من أمس، حملة لجمع التبرعات لتوفير تسعة ملايين يورو بهدف «إنقاذ» قلعة بوايّار الأثرية الواقعة في البحر قبالة الساحل الغربي لفرنسا، التي تستمد شهرتها من كونها استُخدِمت لتصوير برنامج ألعاب تلفزيوني كان يحظى بشعبية كبيرة.

واكتسبت القلعة نجوميتها من هذا البرنامج الذي كان يحمل عنوان «فور بوايّار»، وأُنتجت منه 1500 حلقة منذ انطلاقه في فرنسا عام 1990، عُرضت في نحو 40 دولة.

وقالت الرئيسة المشاركة لمشروع «أنقذوا فور بوايّار» غيلان غيّين، إن إنقاذ القلعة، التي يعود تاريخها إلى القرن الـ19 وأصابها التهالك بفعل أمواج المحيط الأطلسي، يستلزم 36.6 مليون يورو. وتسنى حتى الآن تأمين ثلاثة أرباع المبلغ.