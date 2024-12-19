شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البسيونى يستضيف 3 سيدات فى حلقة ببرنامجه "خطوتين لـ ورا" وسط الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الإعلامي محمد البسيوني حلقة جديدة من برنامجه "خطوتين لـ ورا" الذي يقدمه للموسم الثالث على التوالى، ويحرص فيه على استضافة رواد ومبتكرين من مختلف الصناعات والمجالات، حيث حل ضيوف الحلقة كل من الكاتبة مريم نعوم والمعمارية شهيرة فهمى، والمخرجة مريم أبو عوف.

وعرضت الحلقة الجديدة لبرنامج خطوتين لـ ورا، بشكل مختلف عن المواسم الأول والثانى، حيث تم تصويرها وسط جمهور حقيقي وتفاعل من قبل الحاضرين وتوجيه بعض الأسئلة، وعلى طريقة الـ round table بين الضيوف.



محمد البسيوني

وسبق وعرض الإعلامي محمد البسيوني، في الموسم الثاني من برنامجه "خطوتين لـ ورا" ثلاثة نماذج جديدة وناجحة في عالم الرياضة، وهى فريدة عثمان، الفراشة المصرية فى رياضة السباحة، وأول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة الاسكواش، التي توجت بطلة العالم خمس مرات وتعد أصغر امرأة تفوز ببطولة العالم للسيدات، كما استضاف في حلقة سابقة كلا من المخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج مروان حامد، والمخرج عمرو سلامة.



محمد البسيوني في الحلقة الأولى



ضيفا الحلقة الاولي من الموسم الثالث



جانب من الحلقة الأولى



الحلقة الأولي من الموسم الثالث

وعلى سياق متصل، استضاف البسيوني، بعضا من رجال الأعمال المشاركين في برنامج "شارك تانك" Shark Tank في أولى حلقات برنامجه BEYOND THE TANK الذى يقدمه للموسم الثالث على التوالى فى شكل جديد هذا الموسم، بعد أن كان يستقبل المتسابقين والمتقدمين في كواليس تصوير البرنامج في موسميه الأول والثاني.

ونشر البسيوني فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يشرح من خلاله تفاصيل البرنامج الجديد الذي يقوم بتقديمه للموسم الثالث على التوالي، ليعلن عن استضافته اثنين من الـ Sharks فى أولى حلقات برنامجه المقرر لها غداً، بدون الإعلان عن أسمائهم، حيث ستقام الحلقة الأولى على جزأين.

يعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، ويشارك فيه لجنة تحكيم تضم 5 من أكبر رجال الأعمال في مصر وهم أحمد السويدي، وعبد الله سلام، ومحمد فاروق، وأيمن عباس، ومحمد منصور.