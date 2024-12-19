أنابيلا هلال بإطلالة جريئة في دبي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً جديدة من أيامها في دبي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة لفتت الأنظار.

واختارت أنابيلا تنسيقًا شبابيًا عصريًا مميزًا، حيث ارتدت تنورة جينز طويلة ذات فتحة جانبية لافتة أظهرت ساقها، ونسقت معها توب أسود كلاسيكي بلا أكمام.

وأكملت أنابيلا إطلالتها بحذاء بكعب رفيع، إلى جانب نظارة شمسية عصرية.

واختارت أنابيلا تسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم ارتكز على الألوان الترابية، مما زاد جمال إطلالتها.

وتعليقًا على الصورة، كتبت أنابيلا ببساطة "Dubai days"، "أيام دبي".

الصورة حصدت تفاعلا واسعا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها واختيارها لإطلالة صيفية مثالية تلائم أجواء دبي.

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