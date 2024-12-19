الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على قريتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قريتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث أحرزت تقدّما خلال الأشهر الأخيرة. وذكرت الدفاع الروسية إن قواتها "حرّرت" زيلينيفكا، القريبة من بلدة كوراخوفي حيث يحرز الجنود الروس تقدّما، وقرية نوفي كومار التي تقع على بعد حوالى عشرين كيلومترا إلى الجنوب، على ما أوردت وكالة "ريا نوفوستي".

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