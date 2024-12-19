وزير التعليم الإسرائيلي: الرأس المتفجر للصاروخ أصاب المبنى في رمات غان بشكل مباشر

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، أن "الرأس المتفجر للصاروخ أصاب المبنى في رمات غان بشكل مباشر".

وكان قد أعلن رئيس بلدية رمات غان بتل أبيب، أن "المدرسة التي أصابها صاروخ أطلق من اليمن سيتم هدمها وبناؤها من جديد"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

في وقت سابق، ادعت صحية يديعوت أحرونوت، وجود أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط "صاروخ اعتراضي إسرائيلي".

في وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن، وقال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وكانت قد أفادت صحيفة جيروزاليم بوست عن دوي انفجارات متعددة في القدس بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.