اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن "إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا وتجلب الآن الدمار إلى اليمن". وحول الجولان السوري، أعلن كوهين، أننا "سنكون في سوريا لأشهر طويلة وسيستغرق الأمر وقتا لفهم ما يحدث هناك".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإسرائيلي: سنكون في سوريا لأشهر طويلة وسيستغرق الأمر وقتا لفهم ما يحدث هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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