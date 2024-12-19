اشار وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع في حديث لـ "LBCI" الى ان التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول، وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة بالحكومة الانتقالية في سوريا: التنسيق مع لبنان قائم وهناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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