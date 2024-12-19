أبو عبيدة: ندعو حركة "أنصار الله" إلى تصعيد الهجمات حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة

أشار الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، الى أننا "نبارك الهجوم الصاروخي الذي نفذته حركة أنصار الله في اليمن اتجاه قلب الكيان الإسرائيلي، وندعو الحركة إلى تصعيد الهجمات حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة".
كذلك أعرب أبو عبيدة، عن إدانته "للهجمات الإسرائيلية على اليمن التي تؤكد أن الاحتلال عدو للأمة، وندعو للتصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين".
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