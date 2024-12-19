الخارجية الإيرانية: عراقجي يلتقي نظيره التركي لبحث استمرار جرائم النظام الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أن "الوزير عباس عراقجي يلتقي نظيره التركي على هامش اجتماع وزاري لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية بالقاهرة لبحث استمرار جرائم النظام الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا". وذكرت الخارجية الإيرانية، ان "عراقجي وفيدان يؤكدان ضرورة تضامن الدول الإسلامية لوقف العدوان الصهيوني وحماية أمن المنطقة".

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