لابيد: نتانياهو غير مستعد لدفع الثمن السياسي لإعادة الأسرى من غزة

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أن "نتانياهو غير مستعد لدفع الثمن السياسي لإعادة الأسرى من غزة، وكان من الممكن التوصل لصفقة تبادل في نيسان الماضي لكن ذلك لم يحصل لأسباب سياسية".

ولفت لابيد، الى أن "إنجاز صفقة تبادل أسرى على دفعات في هذه الأثناء سيكون خطأ فحكومة نتانياهو مريضة والأمور التي يصيبها المرض تتفكك وحدها".