رحمة رياض تتألق بإطلالة ساحرة من إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - تألّقت الفنانة العراقية رحمة رياض، بإطلالة أنثوية على مسرح "إكس فاكتور دبي".

واختارت رحمة تصميمًا عصريًا، من مجموعة الألبسة الجاهزة للمصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وارتدت رحمة سروالًا واسع الساقين باللون الوردي الزاهي من نسيج "الكادي" (Cady Wide-Leg Trousers)، والذي بلغ سعره 1,562 دولارًا.

هذا السروال تميز بقصته الواسعة التي تبرز أناقة الحركة، ما جعل رحمة تبدو في غاية الرقي.

أما القميص الذي إرتدته، فهو من حرير الجورجيت بلون السروال نفسه (Cape Sleeve Silk Georgette Shirt)، بسعر 1,735 دولارًا، وجاء بكمين واسعين يمتدان على شكل رداء طويل يلامس الأرض.

وأكملت رحمة إطلالتها بمجوهرات مميزة من علامة "مارلي" Marli، وتزينت بأساور وخواتم من الذهب الأبيض والوردي ومرصّعة بالألماس.

وطبقت رحمة مكياجاً تميز بألوان وردية وبرونزية على الجفون، واختارت تسريحة ذيل الحصان، مع خصلتين رفيعتين تنسدلان من جانبي وجهها.

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