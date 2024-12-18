ميرنا وليد - بيروت - لفتت إميلي ديفيز الأنظار عندما خرجت في ملبورن هذا الأسبوع.

وأظهرت مؤثرة الموضة البالغة من العمر 30 عاماً، والتي تعيش في بيرث، عرضاً مثيراً للإعجاب في سلسلة من الصور التي شاركتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدون حمـ الة صدر في جلسة تصوير مرتجلة للأزياء على ممر المشاة في منطقة الأعمال المركزية في ملبورن.

كانت ديفيز تنضح بأجواء صيفية محددة في فستان قصير أبيض بتفاصيل مقصوصة من الزهور، حيث يُباع بالتجزئة مقابل 119 دولاراً فقط.

يتميز الفستان بدون أكمام أيضاً بفتحة رقبة بفتحة مفتاح مع إغلاق بزر واحد.

كانت هذه تفاصيل خبر إميلي ديفيز في جلسة تصوير مرتجلة للأزياء .. وسعر فستانها زهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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